В сельском поселении Татарстана отменили карантин по бешенству животных
В сельском поселении Татарстана отменили карантин, установленный в связи со случаями заболевания бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Ограничительные мероприятия отменены в подсобном хозяйстве в селе Тимяшево Лениногорского района РТ и в Тимяшевском сельском поселении.
Ограничительные мероприятия отменены в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на отдельной территории в Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района, который ранее был введен из-за неблагополучной обстановки по заболеванию бешенством животных.
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