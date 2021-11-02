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В сельском поселении Татарстана отменили карантин по бешенству животных

12:58, 02.11.2021
В сельском поселении Татарстана отменили карантин по бешенству животных
Фото: Максим Платонов

В сельском поселении Татарстана отменили карантин, установленный в связи со случаями заболевания бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия отменены в подсобном хозяйстве в селе Тимяшево Лениногорского района РТ и в Тимяшевском сельском поселении.

Фото: realnoevremya.ru

Ограничительные мероприятия отменены в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на отдельной территории в Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района, который ранее был введен из-за неблагополучной обстановки по заболеванию бешенством животных.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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