Гинзбург рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода

Ревакцинироваться от коронавируса необходимо раз в полгода. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал рекомендации Минздрава РФ, посоветовав использовать для ревакцинации «Спутник Лайт».

«Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться «Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев»,— сказал он «РИА Новости»

Гинзбург отметил, что за полгода уровень антител снижается, если человек не сталкивается с чужеродным антигеном.

Фото: mos.ru

При ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат о прививке активируется в тот же день.

Ольга Шагиева