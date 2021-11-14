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Гинзбург рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода

07:41, 14.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинзбург рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода
Фото: realnoevremya.ru

Ревакцинироваться от коронавируса необходимо раз в полгода. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал рекомендации Минздрава РФ, посоветовав использовать для ревакцинации «Спутник Лайт».

«Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться «Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев»,— сказал он «РИА Новости»

Гинзбург отметил, что за полгода уровень антител снижается, если человек не сталкивается с чужеродным антигеном.

Фото: mos.ru

При ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат о прививке активируется в тот же день.

Ольга Шагиева
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