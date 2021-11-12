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В случае ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки

17:35, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В случае ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки
Фото: mos.ru

При ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат о прививке активируется в тот же день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Кузнецов рассказал, что речь идет о случаях повторной прививки или прививки ранее переболевших COVID-19. Сертификат о первичной вакцинации «Спутником Лайт» начинает действовать через 21 день. Именно через три недели после введения препарата сформируется необходимая иммунная защита.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чуть раньше вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации против коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни граждан, как паспорт.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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