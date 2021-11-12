В случае ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки

При ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат о прививке активируется в тот же день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Кузнецов рассказал, что речь идет о случаях повторной прививки или прививки ранее переболевших COVID-19. Сертификат о первичной вакцинации «Спутником Лайт» начинает действовать через 21 день. Именно через три недели после введения препарата сформируется необходимая иммунная защита.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чуть раньше вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации против коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни граждан, как паспорт.



Дарья Акимова