Казанские архитекторы и проектировщики приглашаются к участию в тренинге «Проектирование улиц для детей»

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

16 ноября в Казани стартует бесплатный онлайн-тренинг «Проектирование улиц для детей». Участие могут принять городские архитекторы и проектировщики. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Занятия будут проходить в течение месяца. Курс содержит в себе различные задания и тесты, уроки для самостоятельного изучения. По итогам обучения участники тренинга получат навыки проектирования безопасных улиц для детей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в исполкоме рассказали о премьере документального фильма о единственном оставшемся жителе села Семиострово, который не стал покидать родной дом из-за угрозы затопления. Показ состоится 17 ноября в казанском КДК им. Ленина.

Диана Жиленкова