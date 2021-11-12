В Казани впервые покажут документальный фильм татарстанского режиссера «Между семью островами»

17 ноября в казанском КДК им. Ленина состоится премьера документального фильма татарстанского режиссера Алмаза Нургалиева «Между семью островами». Он повествует о единственном оставшемся жителе села Семиострово, который не стал покидать родной дом из-за угрозы затопления.

События фильма разворачиваются в 60-е годы прошлого века, когда началось строительство Нижнекамской гидроэлектростанции. По плану 173 тыс. га земель Татарстана, Башкортостана и Пермской области должны были оказаться под водой, в том числе и упомянутая деревня. Ее покидают все жители, кроме одного.

Фото: кадр фильма «Между семью островами»

Прийти на мероприятие можно при предъявлении QR-кода, сообщает мэрия Казани.

В прошлом месяце в казанском метро прошли съемки второй части фильма Валдиса Пельша о Татарстане. Премьера фильма «Татарстан. Дорогами открытий», в котором авторы расскажут о живописных местах республики, ее истории, культуре и традициях, состоится на Первом канале.

Диана Жиленкова