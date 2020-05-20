Власти РТ попросят правительство выделить субсидии для туротрасли

Фото: @sergey_ivanov_tt

Власти Татарстана намерены предложить правительству РФ субсидировать туристические поездки и снизить налоговую нагрузку для поддержки туристического бизнеса. Об этом рассказал руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В ведомстве надеются, что данные меры будут включены в план поэтапного выхода туристической отрасли из кризиса, вызванного пандемией. При этом субсидирование касается только организованных туристических поездок.

Как пояснил Иванов, турбизнес заинтересован в максимально доступных переездах.

«В первую очередь [...] чтобы человек из любого конца страны смог долететь на самолете или доехать на поезде максимально дешево. Второе — чтобы стимулировались организованные туристические поездки, и третье — чтобы у предприятий туротрасли появились дополнительные свободные деньги. Если им будут снижены налоги, у них появятся деньги, чтобы как-то дальше развиваться, компенсировать убытки», — цитирует Иванова ТАСС.



Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.

