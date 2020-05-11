В правительстве назвали самую пострадавшую отрасль от коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.

В ходе интервью на телеканале «Россия-24» он выразил надежду на то, что туристический сезон возобновится летом.

Также Чернышенко подчеркнул, что правительство включило туризм в список наиболее пострадавших отраслей.

«Конечно, туризм — это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всем мире так. Туризм — это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился», — сказал вице-премьер. (цитата по «РИА Новости»)