В Татарстане подтвердились 250 новых заражений COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 33 397 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 210 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 26 639 человек.

Умерли за весь период 1 099 заболевших, в том числе десять — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике выявили 249 случаев заражения инфекцией.

Маргарита Головатенко