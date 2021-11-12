В Татарстане подтвердились 250 новых заражений COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 33 397 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 210 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 26 639 человек.
Умерли за весь период 1 099 заболевших, в том числе десять — за минувшие сутки.
Вчера в республике выявили 249 случаев заражения инфекцией.
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