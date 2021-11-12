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В Татарстане подтвердились 250 новых заражений COVID-19

11:38, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 250 новых заражений COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 33 397 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 210 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 26 639 человек.

Умерли за весь период 1 099 заболевших, в том числе десять — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике выявили 249 случаев заражения инфекцией.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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