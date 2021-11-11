В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в республике достигло 33 147.
188 пациентов выздоровели за сутки, всего — 26 429 человек. Умерли 11 татарстанцев, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 089 жителей республики.
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Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина Татарстан
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