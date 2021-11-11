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В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19

11:45, 11.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в республике достигло 33 147.

188 пациентов выздоровели за сутки, всего — 26 429 человек. Умерли 11 татарстанцев, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 089 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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