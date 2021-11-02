В Казани 60% населения предоставили данные для переписи-2021

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Во Всероссийской переписи населения в Казани участие примут 1 миллион 257 тысяч 671 житель столицы Татарстана, по состоянию на 31 октября свои данные предоставили уже 60% населения, сообщает мэрия города.



В переписи можно принять участие тремя способами:

на сайте госуслуг РФ;

на стационарном участке;

дождавшись переписчика дома.

У переписчиков при себе имеются синяя жилетка, шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, бейдж, портфель и заряженный планшет. Переписчики не выбирают адреса — они уже есть в базе данных на планшетах.

Перепись населения проводится один раз в 10 лет в странах, входящих в ООН. На основе полученных данных будет формироваться программа социально-экономического развития страны.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров России, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней проведения Всероссийской переписи населения. Также Татарстан оказался на седьмом месте среди регионов России по активности онлайн-участия в переписи населения и выбился на первое место в ПФО. 64% жителей предпочитают проходить перепись офлайн.

Маргарита Головатенко