Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 6:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сегодня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На поле встретились сборные Кипра и России — последняя разгромила противника со счетом 6:0.

Мячи забили Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).

14 ноября российские футболисты встретятся со сборной Хорватии в Сплите.

В начале месяца тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный список спортсменов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре. В него вошли 29 футболистов.

Диана Жиленкова