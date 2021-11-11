Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала»* за нарушение закона об иноагентах

Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать организацию «Мемориал»*. Соответствующий иск подан из-за систематических нарушений закона об иноагентах. По нему судебное заседание пройдет через 2 недели, 25 ноября.

Правозащитный центр признан в России НКО-иноагентом. В нем же отрицают эти нарушения, а также считают, что для ликвидации «Мемориала»* нет никаких законных оснований. Уничтожение общества центра назвали политическим решением, передает ТАСС.

Фото: facebook.com/genprocrf

Недавно Минюст РФ внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»**. Также список физических лиц-иноагентов пополнили пять человек.

*Организация признана в России иностранным агентом в 2016 году

**Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.

Диана Жиленкова