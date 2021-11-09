Житель Татарстана обвиняется в мошенничестве

В Татарстане 42-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Об этом сообщает СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, 6 лет назад мужчина заключил договор о поставке и монтаже оборудования для изготовления структурно-изоляционных панелей стоимостью более 1 млн рублей. Затем он обратился в ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ», чтобы компенсировать часть затрат.

Фото: Максим Платонов

Обвиняемый предъявил подложные документы и указал цену оборудования, которая составила более 4,4 млн рублей. В результате ему предоставили субсидии в размере 50% от затрат, то есть более 2,2 млн рублей. Предприниматель присвоил свыше 1,7 млн и распорядился ими по личному усмотрению.

Недавно экс-замглавы Минстроя РФ арестовали по обвинению в мошенничестве. Юрий Рейльян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Диана Жиленкова