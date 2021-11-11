Минздрав: Россия выступает за признание сертификатов о вакцинации без привязки к препаратам

Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19 между зарубежными странами. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

На прошлой неделе власти Италии и Австрии рассказали, как привитые российским «Спутником V» могут получить сертификат о вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября президент России Владимир Путин, выступая на саммите стран G20, предложил странам-участницам проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. В прошлом месяце ВОЗ объявляла, что направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов.



Татьяна Леухина