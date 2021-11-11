В Татарстане 12 ноября ожидается метель, гололедица и сильный ветер

В Татарстане вновь ожидается метель, сильный ветер и гололедица на дорогах. Об ухудшении погоды в пятницу, 12 ноября, жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью в Татарстане пройдет кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Кроме того ожидается сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

В отдельных района Татарстана ночью возможно образование гололеда. Ночью и днем на дорогах республики прогнозируется гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу синоптиков, в Татарстане сегодня днем возможна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный ветер порывами 15—17 м/с. На дорогах местами гололедица.

Татьяна Демина