Эксперты рассказали, как жители Казани провели локдаун

В период локдауна многие мастера и клиенты освоили онлайн-платформы для поиска клиентов, выяснили аналитики «Авито Услуг».



Спрос на услуги в категории «Красота и здоровье» в столице Татарстана за первую ноябрьскую неделю вырос на 1%. Спрос на парикмахерские сервисы вырос на 22%, на маникюр — на 24%. Спа-услуги стали популярнее на 4%, не остались в стороне тату и пирсинг — спрос вырос на 14%.

Возросла популярность бытовых услуг, которые в обычные рабочие дни многие откладывают. Услуги по пошиву и ремонту одежды выросли на 7%, на сборку и ремонт мебели — на 5% ювелирные услуги — на 6%.

В локдаун казанцам оказались нужны гаджеты: в столице Татарстана заметно вырос спрос на игровые приставки, телевизоры и стабильный интернет. Вместо того чтобы купить новую приставку, казанцы отдавали в ремонт уже имеющуюся — спрос на их ремонт вырос на 525%, на 4% чаще казанцы стали обращаться за настройкой интернет-оборудования.

Вырос спрос на онлайн-курсы (на 80% год к году) и тренировки (600% с 2019 года). Образовательные услуги в категории «профессиональная подготовка» стали востребованнее в локдаун на 151%.

Фото: pixabay.com

В этом году жители столицы Татарстана проявили активный интерес к товарам на онлайн-площадках. Спрос со стороны казанцев на онлайн-покупки в преддверии «черной пятницы» в этом году такой интенсивный, что столица Татарстана оказалась на пятом месте в рейтинге самых активных городов на «AliExpress Россия». Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко