В Казанском Кремле сослались на оперштаб, оценивая эффект от введения нерабочих дней

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральный штаб уже накануне рассказал, как введение нерабочих дней повлияло на ситуацию с COVID-19 в России, сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, отвечая на вопрос журналистов о том, как нерабочие дни повлияли на заболеваемость коронавирусом в республике.

Ответ на вопрос, почему в Татарстане не растет уровень коллективного иммунитета представитель Казанского Кремля переадресовала к эпидемиологам. Напомним, вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова выделила республику в числе регионов, где не растет иммунитет к COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Введение системы QR-кодов в вузах — рекомендация президента РТ. Учебные заведения должны позаботиться об этом самостоятельно. Галимова отметила, что вузы должны нести ответственность за безопасность внутри.



Вчера глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что темп прироста коронавируса в России составил 2,1%, что говорит о снижении заболеваемости. При этом в трех российских регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 32 — наблюдается превышение среднего уровня. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что на прошлой неделе снизилось число пациентов с коронавирусом, находящихся под присмотром врачей.