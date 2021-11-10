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В Санкт-Петербурге непривитым пожилым гражданам ограничат доступ к бытовым услугам

20:15, 10.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Санкт-Петербурге непривитым пожилым гражданам ограничат доступ к бытовым услугам
Фото: Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Санкт-Петербурге непривитыми от коронавируса пожилым горожанам ограничат доступ к получению бытовых услуг и услуг общепита. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что несоблюдение ограничений может повлечь за собой привлечение к административной ответственности. Кроме того, невакцинированных работающих пенсионеров отстранят от работы. Исключением становятся лица с медотводом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Об обязательной вакцинации петербуржцев старше 60 лет стало известно вчера. Также обязательной процедуре подлежат люди с хроническими заболеваниями, работники промышленного производства, строительства, транспорта и другие. Первым компонентом необходимо привиться до 15 декабря, вторым — до 15 января 2022 года.

Диана Жиленкова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:04
    Право наполнено смыслом, но не значением. Стариков искренне жаль.
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