В Казани планируют создать крупнейшую в России экосистему из 12 прибрежных парков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в рамках стратегии развития Казанки планируют создать крупнейшую в России экосистему из 12 прибрежных парков. Об этом рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Первым из 12 парков стал экстрим-парк «Урам», открытый в прошлом году. На прибрежной территории Казанки также появятся парки «Манзара», «Сады у Казанки», «Залив Казанки», «Старая Казанка», Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, эконабережная на территории «Русско-немецкой Швейцарии», Савиновский парк, парк пяти рек и экопарк «Су аланы».

— И в целом эта стратегия 3 700 гектар территорий охватывает видением будущего развития, — цитирует ТАСС Фишман-Бекмамбетову.

Фото: Максим Платонов (архив)

Новые парки планируется обустроить до 2030 года. Ожидается, что благодаря реализации стратегии развития Казанки половина казанцев получат парк у реки в шаговой доступности.

Напомним, Спортивный парк в Казани появится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». Его благоустройство начнут в следующем году.

Татьяна Демина