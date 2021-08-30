Хрущевский пирс и бетонный «Парус»: новая старая набережная Казанки

Сегодня для жителей и гостей Казани открылись два новых участка облагороженной набережной. На участке от Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум» обустроены спортивные площадки и открыто четыре новых прохода с ул. Подлужной. Кроме того, от кремля до Кировской дамбы организованы удобные пешеходные зоны вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и шезлонги, а также проведено озеленение
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