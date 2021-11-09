Instagram-аккаунт губернатора Самарской области заблокировали

Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заблокировали в понедельник, 8 ноября, сообщает «Волга Ньюс».



Причина блокировки пока не ясна. Предположительно, это могло быть вызвано большим количеством жалоб, которые поступали от противников введения системы QR-кодов в регионе.

В Департаменте информационной политики администрации губернатора выясняют причины блокировки аккаунта и связываются с поддержкой. Ответ должен прийти в течение суток.

Фото: pixabay.com

В департаменте добавили, что информацию о деятельности губернатора можно найти на официальных страницах в других соцсетях и мессенджерах.

В марте Facebook заблокировал страницу главы Венесуэлы Николаса Мадуро за дезинформацию о коронавирусе.

Маргарита Головатенко