Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за дезинформацию о коронавирусе

Facebook заблокировал страницу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом для этого послужило распространение дезинформации о COVID-19.

В январе Мадуро заявил, что препарат Carvativir на основе тимьяна — «чудодейственное» средство, которое якобы нейтрализует коронавирус и не имеет побочных эффектов. Однако официального подтверждения свойств тимьяна в борьбе с COVID-19 — нет.

Соцсеть удалила видео, в котором политик рассказывает об этом средстве.

«Мы следуем рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса», — рассказал Reuters представитель Facebook.

Exclusive: Facebook freezes Venezuela president Maduro's page over COVID-19 misinformation https://t.co/OJ7XCaAZVT pic.twitter.com/7LqB48tKoX — Reuters (@Reuters) March 27, 2021

Страницу Мадуро заморозили на 30 дней, она будет доступна только для чтения.

В начале марта Мадуро сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Вместе с ним процедуру вакцинации прошла супруга Силия Флорес. Политик получил первую дозу российского препарата.



В январе Facebook и Instagram заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Между демонстрантами и полицией начались столкновения, в результате которых погибли четыре человека. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа будут заблокированы до тех пор, пока он не покинет свой пост. Позже доступ ко всем соцсетям Трампа был восстановлен.