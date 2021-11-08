В школах Воронежской области вводят масочный режим для учеников и сотрудников

Фото: Максим Платонов

В школах Воронежской области вводят временный масочный режим для учащихся и сотрудников. Такая мера предпринимается на время адаптации школьников после окончания каникул и их выхода на очный формат обучения, сообщает региональный департамент образования, науки и молодежной политики.

Кроме того, на входе в школу проводится измерение температуры тела, также в образовательном учреждении работают несколько входов и максимально разграничивается передвижение школьников по времени и маршрутам переходов.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года. Среди них составление специального расписания занятий и перемен для минимизации контактов между школьниками, запрет на массовые мероприятия с участием разных классов или групп и др.

Диана Жиленкова