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В школах Воронежской области вводят масочный режим для учеников и сотрудников

20:07, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В школах Воронежской области вводят масочный режим для учеников и сотрудников
Фото: Максим Платонов

В школах Воронежской области вводят временный масочный режим для учащихся и сотрудников. Такая мера предпринимается на время адаптации школьников после окончания каникул и их выхода на очный формат обучения, сообщает региональный департамент образования, науки и молодежной политики.

Кроме того, на входе в школу проводится измерение температуры тела, также в образовательном учреждении работают несколько входов и максимально разграничивается передвижение школьников по времени и маршрутам переходов.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года. Среди них составление специального расписания занятий и перемен для минимизации контактов между школьниками, запрет на массовые мероприятия с участием разных классов или групп и др.

    Диана Жиленкова
    ОбществоОбразование

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