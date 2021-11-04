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Активистов, организовавших пропуск людей в ТЦ Нижнекамска без QR-кода, привлекли к ответственности

12:44, 04.11.2021
Активистов, организовавших пропуск людей в ТЦ Нижнекамска без QR-кода, привлекли к ответственности
Фото: realnoevremya.ru

Управлением МВД России по Нижнекамскому району установило личности активистов, которые организовали пропуск всех желающих в ТЦ Нижнекамска без QR-кодов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ими оказались жители Набережных Челнов — 31-летняя женщина и 39-летний мужчина. Их привлекли к административной ответственности по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновении (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

На женщину составили административный материал за самоуправство (ст.19.1 КоАП РФ).

Активисты пускали в торговый центр граждан без QR-кода 2 ноября. О том, что полиция проведет проверку, стало известно вчера.

Известно, что в Казани группа людей так же пускала посетителей в ТЦ «Тандем».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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