Почти половина татарстанцев считает, что выходных должно быть больше

Фото: Максим Платонов

45% жителей Татарстана считают, что выходных дней должно быть больше. Такие данные приводят после опроса специалисты портала HeadHunter.

Времени для отдыха хватает только 42% опрошенных, остальные затруднились с ответом. В условиях сегодняшней эпидемиологической обстановки 66% татарстанцев в выходные проводят время с семьей, 23% ездят в короткие путешествия выходного дня, 42% находятся дома. 34% общаются с друзьями, 11% в выходные работают на второй работе.

Из-за проблем с поездками за границу в связи с пандемией 34% работников готовы брать не весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1—2 дня. 9% уже так делают, но 57% не готовы так дробить свой отпуск.

Фото: realnoevremya.ru

Как предприниматели Татарстана относятся к увеличению продолжительности майских праздников — подробнее в опросе «Реального времени».

Дарья Акимова