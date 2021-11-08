В ковидных госпиталях Казани развернуто 2,2 тыс. коек — только 15% свободны

Во временных инфекционных госпиталях Казани развернуто 2 211 коек. Из них свободны только около 15%, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

В Казани живут около 970 тысяч человек старше 18 лет, из которых 780 тысяч хотят привить. На сегодня привито 570,9 тысячи человек, в том числе 42 тысячи — за неделю.

Всего развернуто 48 пунктов вакцинации, в том числе 14 мобильных пунктов. 80 бригад ежедневно выезжают по предприятиям.