В Тюлячинском районе Татарстана отремонтировали участок дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши

В Тюлячинском районе Татарстана провели капитальный ремонт на пятикилометровом участке с 20,1 км по 25,5 км М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши, сообщает Миндортранс РТ.



Капитальный ремонт участка начали в 2019 году. На площади 37 979 кв. м уложили верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-10 и укрепили обочины по 1,5 м с каждой стороны.

Еще дорожники установили 252 погонных метра барьерных ограждений, 159 сигнальных столбиков и 44 новых дорожных знака, а еще нанесли дорожную разметку. Эти меры необходимы для безопасности дорожного движения.

Дорога Шадки — Сауш — Шармаши запроектирована по нормативам 4-й технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 м. По ней можно выйти на трассу М-7 «Волга». Генеральный подрядчик — АО «Татавтодор», проектировщик — ООО «Институт Агротранспроект».

Фото: tatarstan.ru

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Маргарита Головатенко