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В Пестречинском районе капитально отремонтировали 7 км дороги Пестрецы — Чита — Янцевары

09:12, 14.10.2021
В Пестречинском районе капитально отремонтировали 7 км дороги Пестрецы — Чита — Янцевары
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пестречинском районе капитально отремонтировали 7 км дороги Пестрецы — Чита — Янцевары. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.

Так, на площади 50 000 кв. м уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-10. Также укреплены щебнем обочины по 1,5 м с каждой стороны, оборудованы 6 автобусных павильонов. Кроме того, на дороге обеспечена безопасность движения: дорожники установили 86 дорожных знаков, 384 погонных метра барьерных ограждений и 403 сигнальных столбика.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце ведомство сообщало, что Татарстану выделили дополнительный миллиард рублей на ремонт 66,7 км автодорог. Финансирование осуществляется в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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