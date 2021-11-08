Минцифры ограничило Роскомнадзор в получении данных разговоров абонентов

Минцифры смягчило порядок передачи данных о разговорах абонентов Роскомнадзору. Служба сможет получать часть биллинга только по запросу либо по решению суда, сообщает «Коммерсантъ».



Операторы с 1 июня прошлого года должны были передавать все данные о биллинге абонентов в центр мониторинга Роскомнадзора. Служба могла запрашивать данные о звонках и передаче данных, а еще о расположении абонентов относительно ближайших базовых станций. Такой порядок операторы раскритиковали, поскольку часть сведений относится к тайне связи.

Новая версия проекта позволяет РКН получать некоторые данные лишь по решению суда. К ним относятся международный идентификационный номер абонента, дата и время оказания ему услуг и объем переданных и полученных данных. Без суда служба все еще может получить информацию о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации. Роскомнадзор может запрашивать биллинг за две недели один раз в полгода.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко