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В России предложили повысить защищенность персональных данных

20:20, 20.05.2021
В России предложили повысить защищенность персональных данных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документом предлагается установить порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных. Предполагается, что контроль будет вести Роскомнадзор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минцифры считают, что госконтроль поможет усилить защиту персональных данных граждан и снижению правонарушений в соответствующей сфере.

В конце марта в России операторы связи не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия. Разрешение человека понадобится не только на использование сведений о нем, но и на их обезличивание.

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