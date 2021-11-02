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В Альметьевске начали устанавливать центральную новогоднюю елку

09:54, 02.11.2021 1
В Альметьевске начали устанавливать центральную новогоднюю елку
Фото: кадр видео

В Альметьевске начали устанавливать главную городскую елку, сообщает «Альметьевск ТВ».

На кадрах видео с площади в центре города видно, что на месте уже появился каркас конструкции.

В прошлом году главную елку города открыли 31 декабря. В день открытия собрались сотни жителей. Тогда на празднование нового года съехались гости и артисты со всего Альметьевского района.

В прошлом году открытие сопровождалось насыщенной программой: играми от творческих коллективов, гонками на лыжах и командными состязаниями.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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