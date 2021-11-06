В Тульской области возбудили уголовное дело по факту выстрела в полицейского в поезде

В Тульской области возбудили уголовное дело после того, как один из пассажиров поезда напал с травматическим оружием на полицейского. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба по области Следственного комитета России.

Стало известно, что выстрелили не только в полицейского, но и в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии. Оружие у мужчины изъяли, назначены необходимые экспертизы. Сейчас выясняются все детали инцидента.

Фото: sledcom.ru

Изначально сообщалось, что на полицейского напали сегодня ночью в поезде Москва — Адлер. Один из пассажиров выстрелил в него и заперся в купе. ЧП произошло после полуночи на станции Тула. Туда прибыли полицейские, оцепили вагон, остальных пассажиров эвакуировали. Виновника происшествия задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции.

Диана Жиленкова