Пассажир поезда Москва — Адлер напал на полицейского и заперся в купе

Сегодня ночью в поезде Москва — Адлер произошло нападение на полицейского. Один из пассажиров ранил сотрудника правоохранительных органов из огнестрельного оружия и заперся в купе. ЧП случилось после полуночи на станции Тула, гражданин повел себя неадекватно, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

«Шестого ноября примерно 1.30 в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва — Адлер, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и требуется наряд полиции», — говорится в сообщении.

К месту ЧП быстро стянули полицию, вагон оцепили, а других пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние, никто не пострадал. Мужчина отказывался покинуть купе добровольно, был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.