Врачи рассказали, как протекает коронавирус у вакцинированных

Вакцинация значительно снижает риск заболеть COVID-19 или помогает перенести болезнь в более легкой форме. Специалисты из Дании, инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн, рассказали про основные симптомы заболевания у вакцинированных. По их словам, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но болезнь протекала не столь критично.

Ученые называют «прорывной инфекцией» ситуацию, когда ковидом заболевают полностью привитые граждане. По данным специалистов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, чаще всего заболевшие вакцинированные жалуются на головную боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Кроме того, у привитых гораздо реже поднималась температура и пропадало обоняние.