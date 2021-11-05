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Соцсети: в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС

19:42, 05.11.2021 1
Соцсети: в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недалеко от Набережных Челнов в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС. Об этом сообщили в telegram-канале «Mash Iptash».

ДТП произошло у пешеходного перехода. Сообщается, что возможному сотруднику ГИБДД было 65 лет — он погиб на месте.

Недавно в отношении 28-летнего жителя Казани, который дважды протаранил машину автоинспекторов, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:25
    Вы в своём уме??)) сотрудник дпс в возрасте 65 лет??!
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