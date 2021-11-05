Соцсети: в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС

Недалеко от Набережных Челнов в Татарстане сбили насмерть инспектора ДПС. Об этом сообщили в telegram-канале «Mash Iptash».

ДТП произошло у пешеходного перехода. Сообщается, что возможному сотруднику ГИБДД было 65 лет — он погиб на месте.

Недавно в отношении 28-летнего жителя Казани, который дважды протаранил машину автоинспекторов, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.