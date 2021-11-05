В Татарстане работникам государственных учреждений повысят оклады с первого января 2022 года
Кабмин Татарстана решил повысить оклады работникам государственных учреждений РТ с 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В регионе пересмотрены ставки и коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы РТ. Специалист наивысшего, 18-го разряда, будет получать оклад в 18450 рублей. Оклад специалиста первого разряда установлен в размере 13 617 рублей.
Весной В России предложили обязать правительство принимать базовые оклады ставки заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений.
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