В России предложили обязать правительство устанавливать оклады бюджетников
В России предложили обязать правительство принимать базовые оклады ставки заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов.
Согласно законопроекту, правительство России должно будет принимать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам. Авторы законопроекта считают, что это защитит работников бюджетной сферы, пишет ТАСС.
Напомним, что в феврале президент России Владимир Путин на совещании с правительством упрекнул госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей. Он поручил кабмину и регионам изучить вопрос о зарплатах бюджетников. После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину подготовить и внести в правительство предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Ведомствам поручено выяснить, как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.
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