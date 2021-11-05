Казанцы возмутились видео с девушкой в лосинах у мечети Кул-Шариф

Фото: кадр видео

Очередное видео, снятое пользователями социальных сетей на фоне мечети Кул-Шариф возмутило жителей Казани. На кадрах девушка в спортивных лосинах демонстрирует свои ягодицы рядом с мечетью.



В комментариях к ролику многие пользователи открыто возмущались, говоря о неуважении к культуре и традициям, а еще об отсутствии воспитания.

Нашлись и те, кто не увидел в видео ничего плохого. Пользователи с такой позицией задались вопросом — «зачем прятать то, что хорошо выглядит?" и сочли возмущенных «поехавшими».

В феврале казанцы тоже выражали недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф». В мае жителей столицы Татарстана возмутили приседающие на фоне мечети участницы марафона.

Маргарита Головатенко