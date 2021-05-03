Жителей Казани возмутили приседающие на фоне мечети участницы марафона

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Жителей Казани снова возмущают действия девушек на фоне мечети «Кул-Шариф». В этот раз в соцсетях возмущения посыпались на разминающихся перед марафоном участниц. На видео, выложенном в соцсетях, как минимум девять девушек синхронно делают приседания перед стартом.

Пользователи в основном реагировали негативно. Кто-то счел такое поведение «развратным», иные пользователи шутили, что следовало бы делать такие упражнения на фоне цирка. Были и пользователи, которые не возмутились упражнениями и поддержали девушек.

В феврале казанцы в очередной раз выражали недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф».

Маргарита Головатенко