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Жителей Казани возмутили приседающие на фоне мечети участницы марафона

09:35, 03.05.2021 19
Жителей Казани возмутили приседающие на фоне мечети участницы марафона
Фото: скриншот

Жителей Казани снова возмущают действия девушек на фоне мечети «Кул-Шариф». В этот раз в соцсетях возмущения посыпались на разминающихся перед марафоном участниц. На видео, выложенном в соцсетях, как минимум девять девушек синхронно делают приседания перед стартом.

Пользователи в основном реагировали негативно. Кто-то счел такое поведение «развратным», иные пользователи шутили, что следовало бы делать такие упражнения на фоне цирка. Были и пользователи, которые не возмутились упражнениями и поддержали девушек.

В феврале казанцы в очередной раз выражали недовольство танцами на фоне мечети «Кул-Шариф».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Ортодоксы- мусульмане даже на этом пытаются заработать себе очки. Займитесь другими богоугодными делами, соплеменники!
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  • Анонимно 03 май
    Понатыкали мечетей...
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    Анонимно 03 май
    У нас и православного не мало. Пусть там танцуют.
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    Анонимно 03 май
    10.54.
    Ваш комментарий показатель, уровня Вашей нравственности, воспитания и самоуважения, видно что вы переполнены комплексами, неуверенностью в себе и обидами. Хорошего дня.
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    Анонимно 03 май
    Танцуют и разминаются где хотят и где возможно, законы вроде не нарушают
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    Анонимно 03 май
    Что то вы не ответили про нравственность, тому у кого понатыкано мечетей. С празндниками.
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  • Анонимно 03 май
    это не ортодоксы, а клиенты палаты номер 6. надоели уже.
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  • Анонимно 03 май
    Не жителей Казани, а фанатиков
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  • Анонимно 03 май
    Ни чего плохого не вижу. Красивые тела на красивом фоне
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  • Анонимно 03 май
    Самое ценное на показ, на фоне мечети, во время месяца Рамадан... Можно было просто проявить уважение к мусульманам и православным, у всех сейчас пост.
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    Анонимно 03 май
    Рукалицо
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  • Анонимно 03 май
    Вообще не возмущен
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  • Анонимно 03 май
    Как же вы достали ревнители веры, они приседают на фоне кремля а не мечети.
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  • Анонимно 03 май
    Десакрализация религиозных символов в массовом сознании давно уже произошла. Культовые здания всего лишь красивый фон для качания попы .
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  • Анонимно 03 май
    Надо оператора за "одно место" взять в связи с тем, что он решил "хайпануть" и устроить нац/скандал.....
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  • Анонимно 03 май
    Очередное доказательство того, что Татария - светская республика, религиозных - меньшинство.
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  • Анонимно 03 май
    Да, они правы. Не место там для мечети.
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  • Анонимно 03 май
    Не, ну значит бухать и валятся пьяным на площади перед кремлем с мечетью можно (сколько там праздников было и фестивалей молодежных музыкальных и не только), а физкультурой заниматься нельзя? В каком виде появиться на улице - каждый сам решает, и выбор каждого - вот это надо уважать. А не так что если первому это неприемлемо то и другой должен уподобляться этому первому. Вот ты веган - сиди жуй траву, мясо не буду предлагать тебе, потому что уважаю тебя и твой выбор, и ты уважай так же мой выбор.
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  • Анонимно 03 май
    А можно было не сзади снять, а спереди. и получилось бы напротив спортивного объекта центральный стадион. вроде марафон был. потом героев знать в лицо
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