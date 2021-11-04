Мишустин назвал укрепление интеграции России и Белоруссии верным решением

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции. Он считает, что углубление интеграции в рамках Союзного государства — верный путь в условиях нынешней международной обстановки и продолжающихся торговых войн, сообщает ТАСС.

— В этой ситуации укрепление интеграции наших стран — самый верный путь. Только вместе мы сможем эффективно противостоять кризисным явлениям и их последствиям, новым вызовам и угрозам, — сказал он.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Этот документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021—2023 годы и 28 программ.

Алексей Нечаев