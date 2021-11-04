Новости общества

20:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин назвал укрепление интеграции России и Белоруссии верным решением

18:48, 04.11.2021
Мишустин назвал укрепление интеграции России и Белоруссии верным решением
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции. Он считает, что углубление интеграции в рамках Союзного государства — верный путь в условиях нынешней международной обстановки и продолжающихся торговых войн, сообщает ТАСС.

— В этой ситуации укрепление интеграции наших стран — самый верный путь. Только вместе мы сможем эффективно противостоять кризисным явлениям и их последствиям, новым вызовам и угрозам, — сказал он.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Этот документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021—2023 годы и 28 программ.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также