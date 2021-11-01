В Челнах от COVID-19 привились 185 774 человека

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах от COVID-19 привились 185 774 человека. Об этом заявила замначальника здравоохранения города Айгуль Бурганова, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

122 569 человек уже получили второй компонент препарата. В среднем 3,5—3,6 тыс. челнинцев ставят прививку ежедневно.

Фото: Максим Платонов

Жителям города напомнили, что пункт вакцинации в «Мегастрое» работает с 12.00 до 19.00, в ТЦ «Тулпар» с 08.00 до 19.00.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал увеличить темпы вакцинации в городе до 4 тысяч человек.

Алексей Нечаев