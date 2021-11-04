В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека и ребенка на стройке

Фото: Максим Платонов

Утром 4 ноября этого года во время земляных работ в коттеджном поселке «Брайд Парк» в Приволжском районе города Казани погибли ребенок 2014 года рождения и молодой человек 2000 года рождения.



Следственными органами Следкома РФ по РТ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, во время выкапывания траншеи экскаватором, произошло обрушение грунта. Молодой человек и ребенок упали на дно и были завалены землей, так как они стояли на краю. Оба скончались на месте от полученных травм. Проводятся следственные действия, направленные на установление произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Прокуратура Приволжского района Казани взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели ребенка на стройке.

