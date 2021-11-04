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Прокуратура Казани взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели ребенка — его засыпало землей

14:06, 04.11.2021
Прокуратура Казани взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели ребенка — его засыпало землей
Фото: Прокуратура РТ

Прокуратура Приволжского района Казани взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели ребенка на стройке. Об этом сообщил «Реальному времени» врио помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Динар Чуркин.

4 ноября 2021 года в 9.30 при проведении работ по копке траншеи на объекте в селе Песчаные Ковали Приволжского района Казани произошло ЧП. В результате обвала земли в траншею высотой примерно 3 м. упали рабочий и несовершеннолетний мальчик, который пришел на объект к своему отцу.

Фото: МЧС РФ по РТ

На место происшествия выезжала и.о. прокурора Приволжского района Алия Саетгараева.

Проводится следственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана при проведении земляных работ двух человек засыпало землей, оба погибли.

ОбществоПроисшествия Татарстан

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