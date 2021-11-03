Глава Следкома России поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов

Фото: Максим Платонов (архив)

В России Главное следственное управление и Управление правового обеспечения и международного сотрудничества подготовят предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Соответствующее поручение дал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Изменения пройдут в федеральных законах «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Они будут предусматривать обязательную процедуру для приезжих из зарубежных стран, которые прибыли в Россию для устройства на работу, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко пояснила, что за шесть месяцев прошлого года силовики расследовали свыше 17 тысяч злодеяний, совершенных мигрантами. А за первые полгода текущего года — уже почти 19 тысяч.

С подобным предложением Бастрыкин выступил еще в понедельник. По его мнению, такая мера и еще ряд других нововведений помогут снизить вероятность проникновения на российский рынок труда «криминальных элементов», а сотрудники правоохранительных органов смогут более успешно раскрывать совершенные мигрантами преступления.

Диана Жиленкова