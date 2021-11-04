«Синтез» проведет два матча со своими молодыми одноклубниками

5 и 6 ноября в рамках 8 тура Чемпионата России по водному поло действующий чемпион страны «Синтез» в Казани сыграет с «Синтез УОР», своими молодыми одногруппниками. Для молодой команды матч будет нелегким: пока подопечные Евгения Ярощука идут на 8 месте в турнирной таблице. В Суперлиге они играют впервые, и дебютный сезон пока не задался: у команды пока только одно очко.

Команды встречаются в Казани в товарищеских матчах, так что соперники хорошо знакомы. Все поединки 8 тура чемпионата пройдут без зрителей, во время игр будут соблюдаться рекомендованные Роспотребнадзором санитарно-эпидемические правила.

5 ноября матч начнется в 18:00, 6 ноября — в 12:00.

В конце октября «Синтез» обыграл на выезде подмосковный «Штурм-2002» в стартовом матче седьмого тура чемпионата России. В Рузе подопечные Марата Закирова обыграли местную команду со счетом 12-5, сообщает пресс-служба «Синтеза».





Людмила Губаева