«Синтез» обыграл «Штурм-2002" в рамках Чемпионата России по водному поло
Казанский ватерпольный клуб «Синтеза» обыграл на выезде подмосковный «Штурм-2002" в стартовом матче седьмого тура Чемпионата России. В Рузе подопечные Марата Закирова обыграли местную команду со счётом 12-5, сообщает пресс-служба «Синтеза».
Три мяча за «Синтез» забросил Николай Лазарев, по два — Алексей Рыжов-Аленичев, Сергей Лисунов, по одному — Эмиль Зиннуров, Иван Сучков, Даниил Пронин, Егор Васильев, Аскар Махиянов.
Завтра команды проведут повторный поединок. Он начнется в 12:00.СпортВодные виды спорта Татарстан
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