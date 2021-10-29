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«Синтез» обыграл «Штурм-2002" в рамках Чемпионата России по водному поло

23:53, 29.10.2021
«Синтез» обыграл «Штурм-2002
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский ватерпольный клуб «Синтеза» обыграл на выезде подмосковный «Штурм-2002" в стартовом матче седьмого тура Чемпионата России. В Рузе подопечные Марата Закирова обыграли местную команду со счётом 12-5, сообщает пресс-служба «Синтеза».

Три мяча за «Синтез» забросил Николай Лазарев, по два — Алексей Рыжов-Аленичев, Сергей Лисунов, по одному — Эмиль Зиннуров, Иван Сучков, Даниил Пронин, Егор Васильев, Аскар Махиянов.

Завтра команды проведут повторный поединок. Он начнется в 12:00.

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