Экономист: продовольственные талоны необходимы при любой инфляции

Продовольственные талоны — необходимая мера поддержки малообеспеченных слоев населения, и это не зависит от того, какой складывается уровень инфляции. Такое мнение выражает в интервью «Реальному времени» доктор экономических наук Никита Кричевский, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения.

— Продовольственные талоны нужны и необходимы при любой инфляционной погоде. Это механизм поддержки малоимущих, низкооплачиваемых слоев населения. Поддержка тех людей, которые в силу разных причин не могут подняться по своему благосостоянию выше.

В качестве примера Кричевский приводит США, где программы продовольственного обеспечения малоимущих существуют уже много лет, причем активнее всего они развернулись с началом пандемии коронавируса. Экономист говорит о том, что продуктовая помощь или электронный сертификат поможет, к примеру, пенсионерам. Усматривает он в этом и общий эффект на экономику страны: у людей, получающих продуктовые талоны или их аналоги, будут оставаться деньги на другие расходы, при этом они «явно не попадут в офшоры и будут израсходованы в экономике».

Напомним, программы продовольственной помощи малоимущим пока разворачивают разнообразные благотворительные фонды. Так, национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» подал заявку на соискание президентского гранта для продолжения своей программы «Дорога жизни». Фонд просит из бюджета 36,5 млн рублей, проект направлен на снабжение продуктами инвалидов старше 18 лет, пенсионеров, семей с детьми и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Людмила Губаева