В Татарстане уровень безработицы составил 0,73%
По официальным данным на 3 ноября в Татарстане насчитывается 14,6 тысяч безработных. Это на 348 человек меньше, чем в прошлую отчетную дату. Уровень безработицы составил 0,73 % от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда.
Сейчас республика нуждается в 60,9 тысячах работников. Работодатели предложили 4,9 вакантных мест. Коэффициент напряженности на рынке труда — 0,24 человека на одну вакансию.
Из новоявленных безработных ранее работали 658, а 18 человек стали безработными из-за ликвидации организации или сокращения штата.
В ноябре в республике уровень безработицы составлял 0,74%.
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