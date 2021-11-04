В Татарстане уровень безработицы составил 0,73%

По официальным данным на 3 ноября в Татарстане насчитывается 14,6 тысяч безработных. Это на 348 человек меньше, чем в прошлую отчетную дату. Уровень безработицы составил 0,73 % от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда.



Сейчас республика нуждается в 60,9 тысячах работников. Работодатели предложили 4,9 вакантных мест. Коэффициент напряженности на рынке труда — 0,24 человека на одну вакансию.

Из новоявленных безработных ранее работали 658, а 18 человек стали безработными из-за ликвидации организации или сокращения штата.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре в республике уровень безработицы составлял 0,74%.

Маргарита Головатенко