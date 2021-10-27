В Татарстане уровень безработицы опустился до 0,74%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшую неделю количество зарегистрированных нетрудоустроенных граждан сократилось на 237 человек. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в республике снизился до 0,74% от численности рабочей силы.

Всего на 27 октября в Татарстане официально зарегистрировано 15 040 безработных. Такие данные приводит пресс-служба Минтруда РТ.



В органах службы занятости населения татарстанцам предлагается 61 677 вакансий, из которых 3 825 работодатели предоставили за минувшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 27 октября условно составил 0,24 чел. на одну вакансию.

Напомним, в Татарстане уровень безработицы на 20 октября составил 0,75% от численности рабочей силы. В республике насчитывалось 15 277 официально зарегистрированных нетрудоустроенных.



Татьяна Демина