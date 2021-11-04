Исследование: казанцы тратят на хобби 3—5 тысяч рублей в месяц

Среди самых распространенных увлечений казанцев — чтение, фотографирование и компьютерные игры. Большая часть респондентов уделяют своему хобби по нескольку часов в день и тратят на него 3—5 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании Ozon (есть в распоряжении «Реального времени»).

Самым распространенным хобби у казанцев оказалось чтение — им увлекаются треть респондентов (31%). Фотографирование популярно у 29% опрошенных жителей столицы РТ, компьютерные игры — у 23% респондентов. Также среди увлечений, популярных у жителей Казани: настольные игры (21%), меломания (20%), рисование (18%), рукоделие (18%), блоггинг (15%), игра на музыкальных инструментах (15%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти половина (44%) опрошенных казанцев тратят на хобби 3—5 тысяч рублей в месяц. 16% выделяют на свои увлечения 1—3 тыс. рублей в месяц, 8% — 5—10 тыс. рублей. Только 4% респондентов могут позволить себе ежемесячно тратить на хобби более 20 тыс. рублей. При этом 72% казанцев обычно покупают все необходимое для своего хобби онлайн. Более половины из них (40%) пользуются для этих целей маркетплейсами.

Ранее «Реальное время» поинтересовалось у казанцев, что они планируют делать в нерабочие дни?

Татьяна Леухина